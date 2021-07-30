Российские подразделения из ВВО примут участие в масштабных учениях в Китае

В Минобороны сообщили, что в учениях примут участие около 10 тыс. военнослужащих двух стран

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские подразделения из Восточного военного округа (ВВО) примут участие в масштабных совместных учениях "Взаимодействие-2021" на территории Китая. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Запад/ Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в учениях будут принимать участие около 10 тыс. военнослужащих двух стран.

В Минобороны отметили, что руководство учениями "будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран".

Как сообщили в министерстве, учения состоятся на полигоне Цинтунся сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.