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ТАСС

Российские подразделения из ВВО примут участие в масштабных учениях в Китае

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Флаги России и Китая. Архивное фото
Флаги России и Китая. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Минобороны сообщили, что в учениях примут участие около 10 тыс. военнослужащих двух стран

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские подразделения из Восточного военного округа (ВВО) примут участие в масштабных совместных учениях "Взаимодействие-2021" на территории Китая. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Запад/ Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в учениях будут принимать участие около 10 тыс. военнослужащих двух стран.

В Минобороны отметили, что руководство учениями "будет осуществляться совместно командованием воинских контингентов двух стран".

Как сообщили в министерстве, учения состоятся на полигоне Цинтунся сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

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