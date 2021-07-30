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Интерфакс-АВН

Золотов высоко оценил подготовку участников межрегионального учения Росгвардии "Заслон-2021"

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Директор Росгвардии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки военнослужащих и сотрудников ведомства в ходе завершающего этапа крупного оперативно-стратегического учения "Заслон-2021".

"Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств",- сообщает Росгвардия в четверг.

В ведомстве сообщили, что Золотов прибыл с рабочей поездкой в Южный округ войск национальной гвардии РФ.

Обращаясь к военнослужащим и сотрудникам, Золотов заявил, что поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты.

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