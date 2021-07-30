Под боком России Зеленский нашел деньги на увеличение численности украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Это он сделал в ходе поездки в Житомирскую область на церемонии поздравления военных с днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подписываю этот важный закон — о «национальном сопротивлении», который предусматривает мероприятия по сопротивлению как на территории Украины, так и на неподконтрольных территориях», — сказал глава государства.

Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас — наше всенародное дело, цитирует Зеленского ТАСС.

Согласно документу, национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины. Он предусматривает ряд мероприятий в мирное время и в особый период на Украине с целью максимального привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, «сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины».

Составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.