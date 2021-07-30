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Российская газета

Минобороны подписало контракт на первую партию С-500

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ЗРК С-500
ЗРК С-500.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ заключило с концерном ВКО "Алмаз-Антей" контракт на поставку первой партии перспективных зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". Воздушно-космические силы получат более десяти таких комплексов, начиная с первой половины будущего года. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 проинформировал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Со ссылкой на него агентство сообщило, что сейчас "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России". Они должны завершиться к концу 2021 года. "Прометей" способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 км и на дальности до 500 километров. Источник отметил, что сейчас государственные испытания проходит наземный вариант С-500, но в случае необходимости он может стать корабельным.

О скорой постановке этой системы на боевое дежурство 28 июня на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов говорил президент РФ Владимир Путин. 20 июля Минобороны сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность техники ПВО России. О том, что в 2021-м планируется окончить испытания "Прометея" и принять его на вооружение, заявил в декабре прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко.

Известно, что уникальный комплекс ПВО дальнего действия в перспективе станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С его помощью наши военные смогут решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве страны, но и в ближнем космосе. В частности, выполнять высотные перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и вражеских боевых самолетов.

А вот как в свое время оценил наш перспективный комплекс ПВО-ПРО журнал The National Interest. Там написали: "Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135". Издание указывало что С-500 "имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей", но и может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Кстати, по данным американского журнала, на испытаниях ракета "Прометея" пролетела даже дальше, чем сообщалось ранее - она поразила цель на дальности 553 километра.



Юрий Гаврилов

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1 комментарий
№1
30.07.2021 05:55
10 ЗРК С-500 были прописаны в ГПВ-2010-2020,возможно их и перенесли на новую ГПВ.
В обще урезание масштабное ,вместо 38 ЗРДН С-350 будет 12.
В общем не успели во время ,С-400 успешно вошла в строй и заменила ,больше 70 ЗРДН и еще идут,а планы были только на 56.
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