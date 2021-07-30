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WarSpot

Словацкая армия обновляет артиллерию

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Источник изображения: warspot.ru

Словацкие военные получили долгожданное обновление своего артиллерийского парка. Вчера, 28 июля, пресс-служба DMD GROUP сообщила о том, что компания передала армии первые САУ Zuzana 2.

Первая партия включает в себя восемь самоходных артиллерийских установок, собранных словацкими компаниями и вооружённых отечественными боеприпасами. Завершить поставки всех 25 заказанных САУ Zuzana 2 планируется уже в следующем году.

САУ Zuzana 2

Источник изображения: dmdgroup.sk

Контракт на поставку 25 САУ Zuzana 2 был подписан в 2018 году. Стоимость работ оценивается в €175 млн — в эту сумму также включены боеприпасы, запасные части и обучение экипажей. САУ Zuzana 2 является дальнейшей модификацией самоходной гаубицы ShKH vz. 77 Dana, принятой на вооружение Чехословакии в 1977 году. В 1998 словацкая армия приняла на вооружение САУ Zuzana, которая представляет собой глубокую модернизацию «Даны» под стандарты НАТО. Известно, что на вооружении Словакии состоят 16 самоходок Zuzana.

Zuzana 2 разработана компанией KONŠTRUKTA-Defence и, как предшественницы, построена на колёсном шасси TATRA 8×8. Машина вооружена 155-мм гаубицей длиной 52 калибра с максимальной дальностью стрельбы 41 км. Масса самоходки составляет 32 т, экипаж состоит из четырёх человек. Автоматическая система заряжания позволяет производить 6 выстрелов за минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
Проекты
NATO
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