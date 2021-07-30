Новый российский модуль на МКС: в сфере пилотируемых космических технологий Россия балансирует между США и Китаем (Нихон кэйдзай, Япония)

Россия запустила новый модуль на МКС. При этом Россия заявила о том, что к 2025 году покинет МКС и займется строительством собственной. Зачем в таком случае она отправила на МКС новый модуль? По мнению автора, так она пытается «выжить» в области освоения космоса, балансируя между Китаем и США.

Новый экспериментальный модуль Международной космической станции (МКС), запущенный Россией, прибудет на МКС и состыкуется с ней 29 июля. Россия активнее сближается с Китаем, сотрудничая в области строительства лунной базы, а также заявляет о выходе из программы МКС, в которой ключевую роль играют США. Но почему же она запустила новый модуль?

В этом проявляются попытки России выжить в области освоения космоса - она балансирует между Китаем и США, а также опирается на программу пилотируемых полетов в космос, благодаря которой можно наилучшим образом использовать советское наследие.

Длина нового экспериментального модуля "Наука", запущенного Россией 21 июля, составляет около 13 метров, а вес - около 20 тонн. Он намного больше японского модуля "Кибо". Это - первый российский экспериментальный модуль. Его название говорит само за себя - он увеличит экспериментальную мощность МКС в 1,5 раза.

Помимо экспериментального оборудования, он оснащен такой жизненно важной техникой, как устройство для производства кислорода, силовая установка, которая может использоваться для управления ориентацией МКС, и манипулятор для работы в открытом космосе, разработанный Европейским космическим агентством (ЕКА).

Эксплуатация МКС поделена между российской и американской сторонами. "Наукой" управляет Россия. Российские космонавты отвечают за подключение и эксплуатацию модуля после подключения. В настоящее время капитаном МКС является японский астронавт Акихико Хосидэ (Akihiko Hoshide). По его словам, он будет сотрудничать с российской стороной для обеспечения общей безопасности.

Стыковка "Науки" не означает, что МКС получит самое современное оборудование. Аппарат был сделан в качестве запасного модуля для "Зари", которую Россия запустила на МКС сначала. Первоначально запуск был запланирован примерно на 2008 год, однако проект был реализован лишь спустя десять лет.

Эксперты отмечают старение МКС, строительство которой началось в 1998 году. "Подключение "Науки" необязательно приведет к увеличению срока службы МКС", - подчеркивает директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада (Yoshio Wada).

Идея создания собственной космической станции

Россия разработала концепцию собственной новой космической станции, а в апреле этого года заместитель премьер-министра Юрий Борисов, отвечающий за освоение космоса, упомянул о выходе из программы МКС после 2025 года. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании с Китаем о сотрудничестве в области строительства лунной базы, а в июне этого года опубликовали дорожную карту проекта. Зачем в таких условиях отправлять новый модуль на МКС?

Российскую технику, включая "Науку", можно забрать с МКС и эксплуатировать независимо. Ее можно перенаправить на строящуюся новую космическую станцию, однако есть мнение о необходимости разработки и внедрения нового основного модуля.

Во время холодной войны Россия оспаривала с США ведущую роль в освоении космоса, однако после распада СССР она также участвовала в программе МКС. "Заря", запущенная в 1998 году, произведена в России. Более 20 лет Россия эксплуатирует МКС совместно с США.

Тем не менее, по данным Международного валютного фонда (МВФ), текущий валовой внутренний продукт (ВВП) России примерно такой же, как у Канады и Южной Кореи, что сильно отличается от США и Китая. У России практически нет возможностей работать над космической программой.

Важность использования наследия прошлого

Единственный способ сохранить свое влияние в такой ситуации - использовать наследие прошлого, например, пилотируемые космические полеты, области, в которой Россия была мировым лидером.

К счастью для России, США свернули в 2011 году программу Space Shuttle из-за череды аварий. В результате Россия оказалась монополистом, чьи ракеты "Союз" доставляли космонавтов на МКС.

НАСА было вынуждено полагаться на Россию из-за "поправки Вольфа", которая запрещает использование бюджета для сотрудничества с Китаем или китайскими компаниями. Однако с появлением в США пилотируемой ракеты SpaceX Crew Dragon Россия лишилась превосходства.

Китай, который стремится стать космической державой, активно наращивает космическую программу: он преуспел в исследовании Луны и Марса, а также начал строительство собственной космической станции.

Тем не менее Китай по-прежнему признает технологическое превосходство России, поскольку цель его космической программы звучит так: "Обогнать Россию и войти в число мировых космических держав к 2030 году".

Для России, которая не хочет покидать лидирующую группу космических держав, сотрудничество с Китаем привлекательно не только с точки зрения крупных инвестиций, но и с точки зрения давления на США.

Между тем, что касается космического сотрудничества, то Россия и США взаимодействуют не только в сфере МКС. Известно, что двигатель одной из основных американских ракет "Атлас-5" производится в России.

Россия также зависит от американского оборудования, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции, введенные США в отношении российских космических компаний, заявив, что они чрезвычайно затрудняют сотрудничество. Очевидно, что Россия не может просто взять и разорвать сотрудничество с США. Для Соединенных Штатов, которые усиливают конкуренцию с Китаем в космосе, тоже нежелательно, чтобы Россия укрепляла связи с Китаем.

Действительно, в июне этого года после того, как вице-премьер Борисов заявил о выходе из МКС, Рогозин провел телефонные переговоры с новой главой космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Роскосмос объявил, что Нельсон предложил продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года, а Рогозин поддержал это предложение. Запуск "Науки" можно рассматривать как шаг, направленный на поддержание таких отношений с США.

Россия планирует разработать новую большую ракету в дополнение к новой космической станции, но есть финансовые сложности. Кроме того, из-за быстрой коммерциализации космоса она отстает в таких передовых областях, как спутниковая группировка - группа небольших искусственных спутников, работающих вместе как система.

Как сохранить статус космической державы в такой ситуации? Складывается впечатление, что, вооружившись космическими технологиями в области пилотируемых полетов, она пытается балансировать между США и Китаем.

Сёдзи Кодама (Shyoji Kodama)