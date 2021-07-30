Компания Sikorsky обеспечит логистическую поддержку вертолетов UH-60L "Блэк Хок" ВВС Бразилии

ЦАМТО, 29 июля. Компания Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) объявила о подписании четырехлетнего контракта на оказание логистической поддержки 16 многоцелевых вертолетов UH-60L "Блэк Хок" ВВС Бразилии.

Контракт позволит улучшить поддержание парка "Блэк Хок" ВВС Бразилии за счет локального хранения наиболее востребованных запасных частей, оказания помощи региональными представителями по техническому обслуживанию Sikorsky и прямой технической поддержки со стороны Sikorsky Engineering.

Хранение запасных частей на территории Бразилии позволит сократить сроки их поставки, а тесное сотрудничество с инженерами Sikorsky, как виртуальное так и личное, поможет обслуживающему персоналу ВВС Бразилии повысить степень готовности техники к выполнению задач.

ВВС Бразилии приобрели 16 многоцелевых вертолетов UH-60L "Блэк Хок" в период с 2006 по 2013 гг. в рамках программы "Зарубежные военные продажи".

Контракт с ВВС составлен по образцу долгосрочного соглашения о логистической поддержке, ранее подписанного Sikorsky с командованием СВ Бразилии. После заключения данного соглашения в 2019 году коэффициент готовности к полетам четырех вертолетов S-70A (аналог UH-60L) СВ страны достиг 100 проц.