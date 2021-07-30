Российские компании предложили решение по созданию защищенных импортонезависимых сетей видеоконференцсвязи

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Отечественная система видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server полностью адаптирована для применения в среде операционных систем семейства Astra Linux, сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Использование российского программного стека позволит создавать импортонезависимые ВКС-сети всем организациям, включая те, для которых критичны отказоустойчивость и безопасность систем коммуникаций", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что технологии ВКС сейчас крайне актуальны, при этом многие организации реализуют планы импортозамещения и для систем коммуникаций выбирают российские продукты.

"TrueConf Server, развернутый на ОС семейства Astra Linux, востребован во всех сферах экономики, включая те, где критически важно не только избавиться от зависимости от зарубежных вендоров, но и исключить несанкционированный доступ к данным, их утечку и риск приостановки рабочего процесса. Совместимость TrueConf с Astra Linux позволяет клиентам перейти на использование во внутреннем контуре своих ИТ-систем полностью отечественных решений", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, система работает и через интернет, и в закрытой сети, а также позволяет подключить к одной конференции до 1000 участников.

"Технологическая кооперация TrueConf с российскими компаниями-разработчиками, в частности, с ГК Astra Linux, позволила сделать ВКС-систему кроссплатформенным решением, которое легко интегрируется в ИТ-инфраструктуры на базе российских ОС", - сказал, директор по продуктам ГК Astra Linux Евгений Векшин, которого цитирует пресс-служба.