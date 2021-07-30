Газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Строканя "Битва сов и летучих мышей. Тайны военной разведки стали общедоступными" сообщает о выходе подготовленной Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) новой книги "Военная разведка".

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) опубликовал книгу "Военная разведка" - первое в России исследование деятельности старейших подразделений разведывательного сообщества, раскрывающее неизвестную широкой аудитории тему на примере ряда европейских, ближневосточных и азиатских спецслужб. Книга приоткрывает завесу тайны над многими вопросами, связанными с работой военной разведки. Пожалуй, главный из них: почему тратятся миллиарды долларов на сбор разведданных и как окупаются эти инвестиции.

(c) Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Центр анализа стратегий и технологий, полгода назад опубликовавший на русском языке расследование американского ученого Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке", вновь порадовал многих любителей темы.

На этот раз - книгой "Военная разведка", посвященной уже не взлетам и провалам ЦРУ, а работе его смежников из military intelligence. То есть тех разведывательных подразделений, которые входят в структуру вооруженных сил ведущих государств "коллективного Запада" и "неколлективного" Востока, погрязшего в геополитических междоусобицах и поэтому особо ценящего закрытую информацию о противнике.

Тема бойцов невидимого фронта, которая для людей старшего поколения всегда ассоциировалась у нас с фильмами о Джеймсе Бонде, Штирлице, с "Судьбой резидента" и еще с фразой наивного мальчика из "Адъютанта его превосходительства" "Пал Андреич, вы шпион?", сегодня переживает пик интереса и "кликабельности".

Более того, эта тема раз за разом оказывается на острие противостояния мировых держав, ведущегося не обязательно военными - политическими и дипломатическими средствами.

В этом смысле составители "Военной разведки" - Руслан Пухов и его канадский коллега профессор Пол Робинсон попали в точку. Учитывая огромный запрос на такое издание, несмотря на любую возможную критику, оно явно не останется незамеченным.

Время, прошедшее после выхода на русском языке бестселлера Роберта Джервиса "Почему разведка терпит неудачу", сделало публикацию книги "Военная разведка" еще более актуальной. Новый скандал вокруг взрыва на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице вызвал вал сообщений о некоем русском следе все тех же всемирно известных Петрова и Боширова, которых у нас вспоминают уже чаще, чем когда-то, столетие назад, вспоминали Ильфа и Петрова.

Еще одна увлекательная медийная тема - публикации о "гаванском синдроме" - впервые совершенной на Кубе в 2016 году некой атаке на американских дипломатов с применением неизвестного оружия, вызывающего сильное головокружение, усталость, головную боль, потерю памяти, слуха и зрения.

И, наконец, как не вспомнить промокшую от дождя папку с секретными военными документами о проходе британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, забытую недавно на автобусной остановке в английском графстве Кент.

Взлетевший в последние месяцы и продолжающий расти интерес к подобным историям и к их расшифровке применительно к сборнику "Военная разведка" заставляет вспомнить ленинское определение "очень своевременная книга".

"Несмотря на то, что понятия разведывательных сведений (information) и разведывательных данных (intelligence) подчас смешиваются, их все же принято различать. В ряде случаев это различие сводится к степени секретности, имея в виду, что разведывательные данные, как правило, носят закрытый характер. Однако это не обязательно так. Разведывательные данные могут быть получены путем обработки сведений, полученных из открытых и общедоступных источников (Open Source Intelligence, OSINT)",- делает важное уточнение в предисловии Пол Робинсон.

Таким образом, сбор информации военными разведчиками по всему миру - это не обязательно проведение каких-то тайных операций по вскрытию сейфов, получению заветного доступа к папкам под грифом "Секретно", проводимых под покровом ночи, на конспиративной квартире. Или даже на автобусной остановке.

Это и ежедневная рутинная работа с тысячами носителей открытой информации, о проведении которой сами ее носители в своей святой наивности, скорее всего, могут и не догадываться.

Исследуя деятельность военной разведки, авторы книги обращают внимание на то, что правительства разных стран мира вкладывают миллиарды долларов в сбор и анализ разведывательных данных о потенциальных и реальных угрозах как в мирное, так и в военное время.

Современные системы видовой и радиоэлектронной разведки, как и новейшие средства связи и интернет, предоставляют для этого беспрецедентные возможности.

Чтобы быть по-настоящему эффективным, "умному оружию", к которому могут быть отнесены крылатые ракеты и иные высокоточные средства поражения, требуются еще и ум и знания военной разведки - изображения цели в высоком разрешении и точные данные о ее местоположении.

Кроме того, данные военной разведки имеют столь же высокую значимость и в условиях низкотехнологичных военных действий, таких как борьба с террористическими и другими незаконными вооруженными формированиями, где по-прежнему важнейшую роль играет традиционная агентурная разведка.

И, наконец, авторы книги пусть и не разбирают подробно, но все же обозначают еще одну деликатную и самую закрытую и взрывоопасную тему, связанную с военной разведкой и тянущую за собой длинный шлейф международных скандалов.

"Помимо сбора и обработки разведывательных сведений ряд военных разведслужб занимаются так называемыми тайными операциями: свержениями правительств иностранных государств, устранением физических лиц, ведением пропаганды и т. д. Они также могут управлять действиями специальных воинских формирований и выполнять задачи в области внутренней безопасности и контрразведки. Притом что эти действия могут осуществляться в рамках тех же организационных структур, что и сбор и обработка разведывательных сведений, они не относятся к задачам собственно военной разведки. По этой причине в данном издании эти вопросы не рассматриваются",- отмечается в предисловии к книге.

Если задача военной разведки во всем мире - "копать" информацию, позволяющую военачальникам и политикам принимать правильные решения, то авторы книги, переходя от страны к стране и приводя примеры самых разнообразных систем сбора разведывательных данных и вариантов организационной структуры military intelligence, кропотливо "копают" под саму военную разведку. Впрочем, делают они это весьма осторожно, чтобы не наткнуться на зарытые в землю мины, которых в этой теме великое множество. Они говорят далеко не все, однако, оценивая такое издание, нужно смотреть и оценивать уже то, что было сказано, а не недосказанное или оставшееся за кадром.

Бросается в глаза отсутствие в книге глав, посвященных самым могущественным в мире военным разведкам США и России. Поначалу это может вызвать недоумение и разочарование - дескать, а самых главных горячих блюд-то здесь и нет.

Однако они выведены за скобки исследования сознательно - у авторов сборника для этого есть свои резоны.

"Соединенные Штаты авторским коллективом не рассматриваются, поскольку гигантский аппарат американской военной разведки потребовал бы отдельного исследования",- поясняют Руслан Пухов и Пол Робинсон.

Что же касается российской военной разведки, то, судя по всему, она представляется авторам той самой одной-единственной комнатой в огромном загородном замке из детской сказки Перро, дверь которой, поворачивая в замке ключ, как бы кому ни хотелось, все же лучше не открывать. Все-таки у замка есть хозяин, человек серьезный, но, конечно же, никакой не Синяя Борода - демонизировать его не надо.

И все же Главное разведывательное управление в книге "Военная разведка" упоминается - в главе, посвященной Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

"Вооруженный конфликт на территории Украины застал украинскую военную разведку в состоянии крайне низкой боевой готовности, прежде всего из-за многолетнего финансирования по остаточному принципу и опережающего сокращения штатного состава в ходе оптимизации численности украинских вооруженных сил разведывательных подразделений. На четыре оперативных командования ВСУ в 2014 году приходилось всего два разведывательных батальона",- отмечает автор украинского раздела Вадим Зайцев. По его мнению, положение кардинально изменилось, когда в том же 2014 году Россия стала врагом для большей части украинской "самостийнической" политической элиты. Вскоре после этого, в 2015-2016 годах были приняты основополагающие документы, предусматривающие проведение радикальных преобразований в сфере обороны и безопасности Украины, в том числе в военной разведке.

Важным символическим шагом стало одобрение в 2016 году новой эмблемы ГУР МОУ - совы, пронизывающей мечом территорию России, с девизом на щите: Sapiens dominabitur astris ("Мудрый будет властвовать над звездами").

Эмблема отсылает к неформальному знаку российской военной разведки - летучей мыши и ее девизу: "Выше нас - только звезды".

Описывая битву сов и летучих мышей, Вадим Зайцев, впрочем, считает риторическим сам вопрос о том, смогут ли украинские разведывательные совы со своим карающим мечом однажды подняться до звезд, в том числе до кремлевских.