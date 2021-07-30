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ТАСС

Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан для участия в учениях

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Учения России, Узбекистана и Таджикистана пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Звено российских штурмовиков Су-25 переброшено с объединенной российской военной базы Кант в Киргизии в Таджикистан для участия в учениях России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что экипажи Су-25 будут искать замаскированные базы условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Также российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы. От России будет задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Всего в учениях примут участие более 1,5 тыс. человек. Военнослужащие отработают защиту от вторжения бандгрупп и уничтожение радикальных террористических группировок.

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