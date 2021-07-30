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ЦАМТО

ВВС Таиланда получат дополнительные УТС T-50TH

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KAI T-50TH
Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH.
Источник изображения: изобр. через Thai Military and Asian Region

ЦАМТО, 29 июля. По информации тайских интернет-ресурсов, командование ВВС Таиланда намерено подписать с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку двух дополнительных учебно-тренировочных самолетов T-50TH.

Как сообщает Janes Defence Weekly, для закупки в бюджете на 2022 ф.г. предусмотрено выделение 2,36 млрд. батов (72 млн. долл.). Соглашение также будет включать поставку запасных частей, сопутствующего оборудования и инструмента. Данная закупка увеличит парк T-50TH ВВС Таиланда до 14 ед.

Как сообщил Janes представитель KAI, в настоящее время компания и командование ВВС Таиланда ведут переговоры. Контракт должен быть подписан в конце года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование ВВС Таиланда заключило с Korea Aerospace Industries соглашение на поставку четырех УТС T-50TH. Их стоимость составила 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). В июле 2017 года правительство Таиланда одобрило запрос ВВС на поставку еще восьми T-50TH, предусмотренных опционом. Контракт на поставку самолетов был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Стоимость продажи оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).

Поставка УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. В апреле 2018 года были официально приняты на вооружение первые четыре T-50TH. На текущий момент поставлены 8 самолетов. Все УТС приняты на вооружение 401-й авиаэскадрильи, которая ранее была оснащена устаревшими L-39ZA/ART "Альбатрос".

В рамках третьей фазы проекта в 2019 году был подписан контракт стоимостью 52 млн. долл., предусматривающий модернизацию самолетов с оснащением РЛС EL/M-2032, системой оповещения о радиолокационном облучении и другим оборудованием.

На четвертом этапе проекта первоначально предполагалось приобрести 4 дополнительных самолета, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы ВВС Таиланда. В феврале 2020 года Военно-воздушные силы Таиланда выпустили "Белую книгу по обороне, представляющую собой план закупок и модернизации вооружений на ближайшую перспективу. Одним из пунктов стала покупка двух дополнительных Т-50TH к 2022 году. Тем не менее, в апреле 2020 года правительство Таиланда приняло решение приостановить закупку дополнительных УТС T-50TH с целью перенаправления средств из оборонного бюджета на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Теперь программа возобновилась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Южная Корея
Компании
KAI
Проекты
2020-й год
ИТ
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