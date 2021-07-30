Москва заявила о готовности обсуждать с США "Кинжалы" и "Посейдоны"

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Москва готова обсуждать с Вашингтоном свои системы вооружений, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и подводные беспилотники "Посейдон", но не видит оснований для постановки вопроса о потенциальном ограничении возможностей России в этой сфере, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для американцев эта тема представляет интерес, мы, естественно, от разговора не уходим. Суть нашей позиции в данном вопросе: для постановки вопроса в такой плоскости, а именно потенциального ограничения наших возможностей в сфере этих новейших систем, никаких оснований нет. Мы все уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ. Когда эти наши системы будут ставиться на боевое дежурство, мы, разумеется, будем действовать в полном соответствии с требованием договора, в этом нет никаких сомнений", - сказал он, отвечая, в частности, на вопрос, обсуждались ли российские новейшие системы вооружений на переговорах в Женеве.

Замминистра продолжил: "А другая часть этого набора наших новых систем, она остается вне нынешней сферы контроля над вооружениями, и при отсутствии готовности США двигаться в направлении разработки новых договоренностей, все это так и останется, независимо от каких-то пожеланий, от высказанных каких-то предпочтений с американской стороны".

"Мы безусловно будем развивать наши возможности на этих направлениях, поскольку считаем, что появление подобных систем укрепляет и нашу безопасность, и стратегическую стабильность в целом. Произошедшее - это прямое следствие выхода США из Договора по ПРО, а сам факт появления этих систем связан напрямую с тем, что США решили освободиться от ограничений, которые имелись в рамках Договора по ПРО, но это был их выбор. Мы их неоднократно предупреждали о последствиях, мы им объясняли нашу логику, теперь мы находимся в новой ситуации, и абсолютный приоритет - обеспечение нашей безопасности ни у кого не должен вызывать никаких сомнений, в том числе у США", - подчеркнул Рябков.

"Мы будем прежде всего заботиться о том, чтобы мы гарантированно были защищены от любой агрессии со стороны любого потенциального противника, включая США, а уже потом, когда мы будем иметь стопроцентные гарантии в этой сфере (сейчас они есть, но их нужно поддерживать на должном уровне дальше), уже потом мы будем смотреть, возможно что-то дальше, невозможно...это вопрос открытый, он очень сложный, и в любом случае США должны понимать, что никаких односторонних уступок, никаких просто шагов навстречу им, просто их пожеланиям без готовности США идти на компромисс, учитывать наши интересы, наши озабоченности в разных сферах, связанных с тем, что США проводят в плане развития собственной военной организации, создания новых систем, появления их в разных регионах, - без этого ничего у них не получится с точки зрения "постановки под контроль" наших новейших систем вооружений", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

28 июля в Женеве прошел новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности, делегации сторон возглавили замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В Минобороны РФ заявляли, что "Посейдон" позволит ВМФ "бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности".

"Кинжал" - гиперзвуковой комплекс, которым оснащаются истребители-перехватки МиГ-31.