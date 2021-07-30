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Известия.ru

В Москве считают преодолимыми расхождения между РФ и США в космосе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Остающиеся между Россией и США расхождения в обсуждении космоса преодолимы. Об этом 29 июля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, это стало одним из неотъемлемых элементов переговоров по стратегической стабильности. «У нас и в этой сфере есть расхождения с США. Они связаны прежде всего с тем, что американцы выдвигают в наш адрес определенные претензии, которые, на наш взгляд, совершенно не обоснованы», — сказал высокопоставленный дипломат.

Как напомнил Рябков, Вашингтон отказывается работать в предложенных Москвой направлениях. Имеется в виду проект, составленный РФ и КНР, обязывающий предотвращать размещение оружия в космосе.

«Их логику, их аргументы я в данном случае воспроизводить не буду, это все многократно нами излагалось. Хочу отметить другое: мы исходим из того, что космос в целом, во всех аспектах, так же как и другие новые технологии и возможности, которые появляются у сторон в военной сфере, должны стать частью того самого «уравнения безопасности», о котором мы говорим уже длительное время», — цитирует дипломата «Интерфакс». По мнению Рябкова, без решения этого вопроса потенциальный диалог станет неполным.

Как добавил замглавы МИД, 28 июля в ходе переговоров в Женеве российская сторона настраивала американских партнеров на комплексное решение вопросов по стратегической безопасности.

Российско-американские переговоры прошли 28 июля в Женеве. Межведомственную делегацию РФ представлял Рябков, а американскую сторону — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.


По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, российская сторона готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом. Москва предложила выработать «новое уравнение безопасности», в основу которого ляжет весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении.

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