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Известия.ru

В МИД России призвали США договориться о неразмещении РСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Россия призывает США прийти к соглашению по неразмещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, однако позиция Вашингтона на этот счет остается неизменной. Об этом в четверг, 29 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В моем понимании их [США] подход к этому нашему предложению сводится к тому, что мы пытаемся увести в сторону дискуссию, что по-прежнему корень проблемы якобы в нарушении Россией ныне уже несуществующего договора. Разница в том, что они смотрят в прошлое, а мы смотрим в будущее здесь», — подчеркнул он в беседе с «Интерфаксом».

Как отметил Рябков, США, обосновывая свою позицию, «ссылаются на свои интерпретации процессов, происходивших несколько лет назад», в то время как у России совершенно другой взгляд на это.

«Но суть вопроса в том, что движения вперед нет, но мы будем продолжать обращать внимание американской стороны на важность этой темы и во избежание нового ракетного кризиса, на этот раз уже в Европе, призывать их все же, пока еще есть время, пока не закрылось окно возможностей», — указал он.

По словам Рябкова, это окно возможностей сужается быстрым темпом с учетом того, что в США развернуто несколько программ создания таких систем наземного базирования, систем средней и меньшей дальности, современных, опасных и дестабилизирующих.

Данные шаги Вашингтона могут привести к ослаблению европейской безопасности, убежден замминистра.

«В момент, когда и если такие системы появятся в Европе, мы получим совершенно другую ситуацию, на которую мы будем вынуждены реагировать, и реагировать твердо, убедительно, военно-техническими мерами. Это приведет к ослаблению европейской безопасности однозначно и безопасности США. Зачем им это нужно, я не понимаю. Мы призываем их договариваться, пока еще не поздно», — добавил Рябков.

Накануне в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

По словам Рябкова, переговоры были конструктивными. Он подчеркнул, что США не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Он также отметил, что назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.


Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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