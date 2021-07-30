Войти
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" проведены научно-деловые мероприятия с представителями ведущих госкорпораций России

418
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 29 июля. В рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Минобороны России проведена объединенная инновационная сессия военного технополиса "ЭРА" и ГК "Ростех", а также круглый стол с представителями АО "ЦНИИмаш".

Объединенная сессия Военного инновационного технополиса "ЭРА" и Госкорпорации "Ростех" прошла в формате круглого стола по двум направлениям: "Искусственный интеллект в перспективных видах вооружений" и "Новые механизмы формирования опережающего научно-технологического развития России". Участники обсудили перспективы развития, задачи и вопросы внедрения, а также мировую публикационную активность в сфере искусственного интеллекта. Большой интерес вызвал доклад представителя ГосНИИАС о единой технологической платформе и отечественной экосистеме машинного обучения Plat.

В рамках рассмотрения новых механизмов формирования опережающего научно-технологического развития России особое внимание было уделено методикам управления уникальными технологическими компетенциями при формировании научно-технологической кооперации. В обсуждении приняли участие представители Департамента информационных систем Минобороны России, управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России, научно-технического совета Госкорпорации "Ростех", Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, Российского университета дружбы народов и др.

Кроме того, на второй территории военного иннограда в корпусе "Ломоносов" состоялся совместный круглый стол с участием представителей технополиса и научной элиты Центрального научно-исследовательского института машиностроения. На мероприятии были обсуждены вопросы обеспечения технологической независимости в области создания и применения малых космических аппаратов микро- и нанокласса в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

С докладом выступил заместитель генерального директора, а также представители проектного офиса корпоративных сервисов АО "ЦНИИмаш". Результатом круглого стола стала разработка и принятие участниками встречи консолидированного единого плана мероприятий, намеченных для реализации в ближайшей перспективе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
ГосНИИАС
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИмаш
Проекты
AI
Похожие новости
19.04.2021
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
19.08.2020
От «Арматы» до «Терминатора»
03.05.2018
Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
21.12.2016
Совет главных левшей
24.12.2014
Цена «Искандера»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:24
  • 1009
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре