В технополисе "ЭРА" проведены научно-деловые мероприятия с представителями ведущих госкорпораций России

ЦАМТО, 29 июля. В рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Минобороны России проведена объединенная инновационная сессия военного технополиса "ЭРА" и ГК "Ростех", а также круглый стол с представителями АО "ЦНИИмаш".

Объединенная сессия Военного инновационного технополиса "ЭРА" и Госкорпорации "Ростех" прошла в формате круглого стола по двум направлениям: "Искусственный интеллект в перспективных видах вооружений" и "Новые механизмы формирования опережающего научно-технологического развития России". Участники обсудили перспективы развития, задачи и вопросы внедрения, а также мировую публикационную активность в сфере искусственного интеллекта. Большой интерес вызвал доклад представителя ГосНИИАС о единой технологической платформе и отечественной экосистеме машинного обучения Plat.

В рамках рассмотрения новых механизмов формирования опережающего научно-технологического развития России особое внимание было уделено методикам управления уникальными технологическими компетенциями при формировании научно-технологической кооперации. В обсуждении приняли участие представители Департамента информационных систем Минобороны России, управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России, научно-технического совета Госкорпорации "Ростех", Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, Российского университета дружбы народов и др.

Кроме того, на второй территории военного иннограда в корпусе "Ломоносов" состоялся совместный круглый стол с участием представителей технополиса и научной элиты Центрального научно-исследовательского института машиностроения. На мероприятии были обсуждены вопросы обеспечения технологической независимости в области создания и применения малых космических аппаратов микро- и нанокласса в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

С докладом выступил заместитель генерального директора, а также представители проектного офиса корпоративных сервисов АО "ЦНИИмаш". Результатом круглого стола стала разработка и принятие участниками встречи консолидированного единого плана мероприятий, намеченных для реализации в ближайшей перспективе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.