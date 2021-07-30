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ЦАМТО

США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

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База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска.
Источник изображения: CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska

ЦАМТО, 29 июля. Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк.

"Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс идет в соответствии с графиком", – сказал Ван Херк в ходе брифинга для журналистов.

Он также сообщил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу функционирования РЛС предупреждения о ракетном нападении большой дальности.

"Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны", – цитирует "РИА Новости" Глена Ван Херка.

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