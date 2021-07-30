Премьер-министр России посетил Амурский судостроительный завод

Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021.

ЦАМТО, 29 июля. Председатель правительства России Михаил Мишустин 28 июля посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в состав ОСК) и осмотрел строящиеся корабли – корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт".

В настоящее время АСЗ реализует проект комплексной реконструкции производственных мощностей, цель которой – подготовить предприятие к строительству судов гражданского назначения при сохранении темпов строительства кораблей в интересах ВМФ России.

Премьер-министр отметил важность продолжения процесса диверсификации. "В сегменте гражданского судостроения это, в частности, аварийно-спасательные судна. Вы уже делаете такие проекты. И паромы. Достаточно серьезные проекты, которые позволяют на линии Ванино – Холмск связать Сахалин с материком. Фактически – это важнейший элемент транспортной доступности и транспортной логистики. И вообще производство таких элементов может быть интересно для наших связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал М.Мишустин.

Премьер-министр осмотрел строящиеся корабли и поблагодарил коллектив завода за хорошую работу, "за очень важный для страны, востребованный труд".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".