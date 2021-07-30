Очередной турецкий БПЛА уничтожен над северной Сирией

Турция попыталась задействовать свой ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 для нанесения ударов по позициям сирийских военных, однако, дрон был успешно сбит.

На тот факт, что речь идёт именно о беспилотнике Bayraktar TB2 указывает то, что дрон был запущен с расстояния в несколько сотен километров – большинство использующихся турецкими наёмниками беспилотников как правило имеют дальность полёта до 50-70 километров.

Сообщается о том, что уничтоженный беспилотный летательный аппарат направлялся в сторону Масьяфа, где, очевидно, он должен был нанести удары по силам САА, причём, судя по всему, Анкара намеревалась нанести удар в ответ на масштабные бомбардировки позиций турецких наёмников в Идлибе и Латакии.

Хотя на данный момент нет данных подтверждающих факт того, что дрон произвёл взлёт с территории Турции, однако, это вовсе не означает, что беспилотник не мог быть доставлен в северную часть Сирии турецкими военными, пишет портал Avia.pro.