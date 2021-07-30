Украинские беспилотники Bayraktar угрожают газодобывающим платформам Крыма

Киев начал слежку за газодобывающими платформами Крыма. Украинские военные первый раз запустили на дежурство в Черное море турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 украинской армии совершил полет в северо-западной части Черного моря. Соответствующий данные авианавигационного портала Flightradar24 опубликовали блогеры.

Турецкий беспилотник совершил вылет с аэродрома под Николаевым. Прошел над Одессой, а после этого отправился к границе с Румынией. Там Bayraktar TB2 взял ближе к Крыму, где начал кружить и собирать информацию. Полет беспилотника проходил на высоте немногим более пяти тысяч метров.

В Черном море Bayraktar TB2, ставший знаменитым после войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, осуществлял полет и маневрировал непосредственно над Одесским месторождением газа, которое является основным источником топлива для Крыма. Там располагаются несколько добывающих платформ.

Сейчас на месторождении, по данным Marinetraffic, находятся и две самоподъемные плавучие буровые установки «Черноморнефтегаза». Очевидно, они ведут бурение новых скважин, так как крымская добыча продолжает падать и ее компенсируют поставкам по газопроводу из Краснодарского края, пишет Eadaily.