Войти
Российская газета

Самоходки "Акация" срочно перебросили в провинцию Даръа в Сирии

296
0
0
Источник изображения: rg.ru

152-мм 2С3 "Акация" являются самыми мощными самоходными артиллерийскими установками сирийских правительственных войск. Недавно несколько таких САУ были замечены в ходе их переброски в провинцию Даръа, где активизировались террористы.

Гусеничная техника для экономии ресурса как обычно перевозилась на полуприцепах-тяжеловозах.

Экипажи боевых машин располагались непосредственно на броне. Например, командиры находились за установленными на вращающихся башенках пулеметами ПКТ, способными поражать как воздушные, так и наземные цели. Их перевозимый боекомплект до 1500 патронов.

В той же колонне находились грузовики с боеприпасами, чтобы в случае необходимости оказывать длительную огневую поддержку пехотным и танковым подразделениям.

По опыту предыдущих операций, очень часто самоходки применяются как штурмовые орудия, обстреливая боевиков прямой наводкой, а не действуют с закрытых позиций.

К началу гражданской войны сирийские сухопутные войска располагали парком из 50 "Акаций". Небольшая часть из них была потеряна в боях, причем несколько единиц - уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами. Это происходило из-за того, что САУ долгое время находились неподвижно без маскировки и защиты на открытой местности. После таких инцидентов экипажи старались уже не повторять таких грубых ошибок.

В настоящее время в артиллерийских подразделениях сухопутных войск массово применяются 122-мм 2С1 "Гвоздика" и небольшое количество 130-мм колесных самоходок, изготовленных на шасси коммерческих автомобилей непосредственно в Сирии.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Похожие новости
22.06.2020
Как поразить цель одним выстрелом
05.03.2020
Forbes: Как Турции удалось нанести такой масштабный урон сирийским войскам
05.03.2020
Турецкие ударные БПЛА уничтожили две редких сирийских 130-мм колесных САУ
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
01.03.2013
12 сантиметров могущества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:38
  • 1008
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре