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ТАСС

Китай успешно запустил научный спутник Tinahui-1-04

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Космодром Цзюцюань
Ангар с космическим кораблем и ракетой-носителем на космодроме Цзюцюань в Китае.
Источник изображения: Константин Щепин / РИА Новости

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту спутник Tinahui-1-04 для проведения научных экспериментов и изучения земельных ресурсов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 12:01 по местному времени (07:01 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 381-м для носителей серии "Чанчжэн".

По подсчетам CASC, это уже шестой космический запуск Китая за текущий месяц. Данные, полученные с Tinahui-1-04, также будут использоваться в картографии и навигации.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению корпорации, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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