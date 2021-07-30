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Известия.ru

В Баку заявили о нарушении Ереваном режима прекращения огня на границе

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

Министерство обороны Азербайджана в четверг, 29 июля, заявило о нарушении Арменией соглашения о прекращения огня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Армения грубо нарушила соглашение о режиме прекращения огня. 29 июля с 02:45 до 03:40 (1:45 - 2:40 мск) подразделения армянских ВС с позиций, расположенные в направлении села Йухары Шорджа, подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, из автоматов и гранатометов. В направлении наших позиций было закинуто 10-12 единиц ручной гранаты Ф-1», —говорится в заявлении.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.

Ранее в среду Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, погибли трое армянских военных, двое военнослужащих Азербайджана пострадали.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. При этом в ведомстве обвинили армянскую сторону в том, что она продолжает нагнетать обстановку и обстреливать позиции Азербайджана, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы.

В Баку также указали, что вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе полностью лежит на Ереване, а Азербайджан и впредь будет решительно пресекать «все провокации». В свою очередь Ереван возлагает ответственность за ситуацию на Баку.

После вступления договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев, минобороны Армении отметило, что соглашение в целом соблюдается.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

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