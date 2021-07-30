Войти
Известия.ru

Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе

282
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Армения обвинила вооруженные силы (ВС) Азербайджана в нарушении договоренности о прекращении огня, достигнутой ранее при посредничестве России. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе армянского министерства обороны.

«29 июля в 03:00 часа ночи (02:00 мск) на участке в Гегаркуник армяно-азербайджанской границы в направлении Карвачара подразделения ВС Азербайджана, нарушив договоренность о прекращении огня, достигнутую ранее, снова спровоцировали стрельбу по армянским позициям», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте армянского ведомства.

Ранее этим же днем министерство обороны Азербайджана выступило с аналогичными обвинениями в адрес Армении.

В среду Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. По последним данным, погибли трое армянских военных, двое военнослужащих Азербайджана пострадали.

В минобороны Азербайджана 28 июля заявили о том, что республика приняла предложение российской стороны о прекращении огня на границе с Арменией. При этом в ведомстве обвинили армянскую сторону в том, что она продолжает нагнетать обстановку и обстреливать позиции Азербайджана, дополнительно используя танки и 120-миллиметровые минометы.

После вступления в силу договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев, минобороны Армении отметило, что соглашение в целом соблюдается.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Похожие новости
30.03.2021
Высокая эффективность: в боях был уничтожен только один Т-90С Азербайджана
29.03.2021
Обстановка остается спокойной: Путин и Пашинян обсудили Карабах
15.01.2021
"Охотник" за Skyborg: догонят ли российские БЛА американские
29.01.2020
Эрдоган прибавляет газу
17.10.2012
По военным расходам страны на постсоветском пространстве занимают 6 место из 10 регионов мира
15.10.2012
Центр военного анализа США: Российские C-300 прикрыли небо над Карабахом и Абхазией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:38
  • 1008
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре