Ижевский «Купол» отправил продукцию для АЭС в Бангладеше

В июле 2021 года Ижевский электромеханический завод «Купол» отгрузил продукцию гражданского назначения для партнеров из Бангладеша.

Речь идет о трех рециркуляционных установках от компании «Атомстройэкспорт», которые будут использованы при строительстве атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш.

Сама станция «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Начало эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС запланировано на 2023 и 2024 годы.

Отметим, что «Купол» (входит в состав оборонного холдинга «Алмаз-Антей» и известен, прежде всего, своими зенитными ракетными комплексами семейства «Тор») производит оборудование для атомных станций более десяти лет, и это одно из основных направлений его диверсификации.

Отгрузка продукции на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Источник: ИЭМЗ Купол

Рециркуляционные установки предназначены для поддержания необходимой температуры воздуха на атомных электростанциях. Установки располагаются в специальном герметичном здании, где находится реактор, и отвечают за охлаждение воздуха в системах реактора.

Сообщается, что рециркуляционные установки отправились из Ижевска в морской порт Санкт-Петербурга, откуда им предстоит морской путь до Бангладеша. Установки оправляют заказчику в разобранном виде.

Это первая часть крупного заказа, который ижевскому заводу предстоит выполнить в максимально короткие сроки. До конца текущего лета заводу необходимо изготовить и отправить заказчику еще семь установок для первой очереди АЭС «Руппур». А в целом «Купол» до конца следующего года сделает 20 таких рециркуляционных установок. Отметим, что производство этого оборудования осуществляется по генеральному заказу госкорпорации «Росатом».

На ижевском предприятии сообщили, что разработчиком документации является опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова - «ОКБМ Африкантов». Завод «Купол» создает установки для АЭС в кооперации с другими предприятиями Удмуртии, имеющих опыт в машиностроительной области: например, в этом проекте участвуют глазовский завод «Металлист» и ижевская компания «ГидроТехАтом».

На «Куполе» также рассказали, что инженеры и рабочие, задействованные в создании рециркуляционных установок, проходят дополнительное обучение и получают необходимые допуски к работе с оборудованием для атомной отрасли.

Высокий технический уровень выполнения работ подтверждается оценкой приёмочной комиссии. Впрочем, высокая квалификация персонала завода «Купол» подтверждается многолетним опытом работы в оборонно-промышленном комплексе СССР и России.