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Интерфакс-АВН

Госдеп США осудил обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном и призвал стороны к переговорам по линии ОБСЕ

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - США осудили нагнетание напряженности на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня, сообщил американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты осуждают недавнюю эскалацию насилия в районе границы между Арменией и Азербайджаном и призывают Армению и Азербайджан выполнять обязательства по прекращению огня, предприняв немедленные шаги по деэскалации ситуации", - говорится в сообщении госдепа.

В нем отмечается, что сохраняющаяся напряженность на границе свидетельствует о необходимости поиска всеобъемлющего решения проблемы нормализации отношений между двумя странами.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным дискуссиям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта", - подчеркнул госдепартамент.

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