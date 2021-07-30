Лучший тяжелый танк в мире Т-10 стал основой для атомных САУ-великанов

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Последний советский серийный тяжелый танк Т-10М считается лучшим в своем классе и по тактико-техническим характеристикам превосходит своих ровесников - американский М103 и английский FV 214 "Conqueror".

Эти танки не участвовали в боевых действиях и практически до распада Советского Союза были засекречены. Впервые о них стали открыто говорить и демонстрировать только когда началось их списание. Действующих образцов таких боевых машин, к сожалению, не сохранилось.

Интересно, что "десятые" стали основой для различных боевых машин. Выделяются среди них две уникальные самоходки. Это 55-тонный 420-мм миномет 2Б1 "Ока" и настоящий монстр - 406-мм "Конденсатор-2П", весящий целых 64 тонны.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Их шасси имели собственные обозначения: первое известно как Объект 273, второе фигурировало в документах Главного бронетанкового управления как Объект 271 . Появившиеся в конце 50-х годов эти САУ предназначались для нанесения ударов ядерными боеприпасами.

От Т-10М использовалось удлиненное модернизированное шасси и 750-сильный В-12-6Б. Правда, такой двигатель для этой техники оказался недостаточно мощным и характеристики подвижности оставляли желать лучшего. Так, более легкая "Ока" едва могла двигаться со скоростью 30 км/ч, а данные по "Конденсаторы" вообще не раскрываются, он вряд был быстрее 25 км/ч.

Главный недостаток "Оки" и "Конденсатора" - излишняя громоздкость: длина ствола первой составляла почти 20 метров и почти столько же - у второго.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

И, если они очень эффектно смотрелись на военных парадах, то в ходе эксплуатации в войсках постоянно возникали технические проблемы. Как считают специалисты, многие детские болезни были бы излечены, однако на самом верху приняли решение сделать упор исключительно на ракеты. В последний раз САУ-великаны приняли участие в параде на Красной площади в мае 1961 года.

Лев Романов