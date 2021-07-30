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Известия.ru

Команда ФСО показала лучший результат в стрельбе на «Эльбрусском кольце»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» Международных армейских игр 2021 года в Кабардино-Балкарии выполнили итоговое задание первого этапа — стрельбу на дальность до 250 м. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что «стрельба в составе групп» – единственное испытание конкурса, требующее применения штатного оружия по назначению. Всего стрелки, пулеметчики и снайперы поразили 36 мишеней, установленных на четырех рубежах для стрельбы.

В результате победителем специального задания стала впервые принявшая участие в этих соревнованиях команда Федеральной службы охраны (ФСО), которая заработала 1000 балов. Военнослужащие Росгвардии показали второй результат с 781 баллами, подразделение Воздушно-десантных войск заняло третье место с 758 баллами.

Накануне участники конкурса прошли горную полосу препятствий, считающуюся самой сложной спецзадачей. На полосе препятствий тройку лидеров возглавили военнослужащие Росгвардии с результатом в 869 баллов. Второе место заняла команда ВДВ с результатом 815 баллов, на третьем — команда Южного военного округа, набравшая 793 балла.

Всеармейский этап международного конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо» проходит в КБР на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны РФ. В нем принимает участие более 150 военнослужащих высокогорных подразделений силовых ведомств России в девяти командах от военных округов, Сухопутных войск, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии. Впервые в соревнованиях участвует команда от Федеральной службы охраны. Состязания завершатся 4 августа.

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