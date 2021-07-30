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Российская газета

Министры обороны ШОС обсудили ситуацию вокруг Афганистана

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Шерали Мирзо
Шерали Мирзо.
Источник изображения: sputnik.tj

Как и ожидалось, одной из главных тем совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, которое вчера прошло в Душанбе, стала ситуация в Афганистане. Многие государства ШОС имеют с ним границы и к исходящим из Афганистана угрозам относятся серьезно.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу открыто признал, что совместные маневры, которые пройдут в Центральной Азии в начале августа, напрямую связаны с тяжелой ситуацией в Афганистане.

"На следующей неделе в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном проведем учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сообщил наш министр коллегам.

В условиях вывода из Афганистана войск США и НАТО возникает очень много проблем. Поэтому важно, чтобы в ОДКБ и ШОС не только обсуждали вопросы, но и принимать конкретные решения. Для отработки совместного отражения террористических угроз Шойгу предложил в дальнейшем привлекать к учениям ШОС "Мирная миссия" формирования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран.

А пока в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое учение стран ШОС "Мирная миссия-2021". "Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане", - напомнил Шойгу.

Ранее на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо наш министр сказал, что Россия готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям". Кроме того, наращивается боевой потенциал расположенной в этой стране 201-й военной базы РФ.

На совещании Шойгу заявил, что вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, санкции, провоцирование конфликтов, дезинформация населения.

Наиболее остро нестабильность, по оценке Шойгу, проявляется в Юго-Восточной Азии. Более того, Вашингтон буквально навязывает государствам региона создание структур, аналогичных НАТО. "Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Идет масштабное развертывание системы ПРО и ее сопряжение с ударными средствами", - отметил министр.

По его словам, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развернут и в Азии. Действительно, от США такого можно ожидать.


Юрий Гаврилов

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Афганистан
Киргизия
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