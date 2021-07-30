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ТАСС

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" пристыкуется к МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что модуль будет полностью интегрирован в МКС за срок до восьми месяцев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который был запущен 21 июля с космодрома Байконур, пристыкуется к Международной космической станции (МКС) в четверг.

"Стыковка запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени", - сообщили в Роскосмосе.

Во вторник специалисты Центра управления полетами (ЦУП) не выявили механических помех для стыковки модуля. Они пришли к заключению, что внеплановый выход космонавтов в открытый космос не требуется.

Выведение модуля на орбиту

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени. Выведение модуля в зону стыковки с МКС длилось восемь суток.

Во время запуска "Науки" на орбиту генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в Роскосмосе уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись.

22 июля специалисты по телеметрии проверили работоспособность бортового оборудования многоцелевого лабораторного модуля. В Роскосмосе сообщили, что тестовое включение двигателей модуля прошло штатно.

26 июля модуль "Пирс", на место которого должна пристыковаться "Наука", был отстыкован от МКС и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Изначально затопление было запланировано на 23 июля, однако было перенесено на трое суток. Несколько раз специалисты ЦУП проводили коррекцию орбиты модуля.

После стыковки

Через 2-3 часа после стыковки космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров откроют люки в модуль. В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на "Науке". Во время первого выхода в открытый космос главной операцией будет подключение кабелей, обеспечивающих электропитание МЛМ.

Ранее Рогозин сообщал, что модуль будет полностью интегрирован в МКС за срок до восьми месяцев. Для этого планируется осуществить до 10 выходов в космос. В то же время после стыковки модуль уже начнет выполнять свой функционал.

Эксперименты

Космонавт Новицкий выразил надежду, что работа на МКС после стыковки МЛМ "Наука" станет интереснее. Модуль будет оснащен 16 рабочими местами для проведения экспериментов снаружи и 14 - внутри. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

После стыковки Роскосмос планирует провести 13 новых экспериментов на МКС по различным направлениям, среди которых - "Капля-2" (космические технологии), "Асептик" (космическая биология и физиология), "Мираж", "Вампир", "Фуллерен" (все три - космическое материаловедение), "Витацикл-Т" (космическая биология и физиология), "Ракурс" (исследования Земли из космоса) и другие.

Летные испытания МЛМ "Наука" завершатся через год после его запуска с космодрома "Байконур".

Перенос запуска

В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытаний модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части ракеты "Протон-М".

1 июля в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что "Наука" возвращена в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания. Запуск МЛМ был перенесен с 15 на 21 июля.

В июле в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" перед запуском МЛМ "Наука" был дооснащен новым оборудованием, которое предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля и для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

Назначение "Науки"

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Модуль создавался в сотрудничестве предприятий при головной роли Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") как разработчика модуля. Изготовление конструкции модуля выполнено Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

Модуль "Наука" состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

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Россия
Продукция
Протон-(К)М
РПГ-29 Вампир
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