Балтийские двери: военная база в Калининграде превратится в крепость

Завершается модернизация крупнейшей военно-морской базы (ВМБ) флота России в Калининградской области, где находятся самые большие и новые корабли Балтийского флота. Ее ввод в строй ожидается к концу 2021 года после почти десяти лет работ. Реконструкция превратит объект не только в форпост, обеспечивающий базирование и снабжение любых типов кораблей и субмарин, но и сделает крепостью, способной защищать их от военных угроз. По мнению экспертов, строительство стало стратегическим ответом РФ на приближение НАТО к границам страны.

Завершается модернизация крупнейшей военно-морской базы (ВМБ) флота России в Калининградской области, где находятся самые большие и новые корабли Балтийского флота. Ее ввод в строй ожидается к концу 2021 года после почти десяти лет работ. Реконструкция превратит объект не только в форпост, обеспечивающий базирование и снабжение любых типов кораблей и субмарин, но и сделает крепостью, способной защищать их от военных угроз. По мнению экспертов, строительство стало стратегическим ответом РФ на приближение НАТО к границам страны.

Причальный фронт

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже согласован и утвержден график завершения работ на территории военной-морской базы в Балтийске. Согласно документу, ввод объектов в эксплуатацию ожидается до конца нынешнего года. Но не исключено, что часть работ завершится все же в начале 2022-го года.

Как утверждают источники, в реконструированной Балтийской ВМБ смогут базироваться крупные корабли, включая крейсеры и подводные лодки. Обновленный военный объект станет одной из самых современных баз в мире, он обеспечит присутствие России в Балтийском море и создаст надежный контроль над этим регионом.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в начале этого года на 16 из 20 причалов в гаванях Балтийской военно-морской базы уже были заменены все коммуникации, обеспечивающие стоянку и базирование кораблей и судов, выполнен капитальный ремонт причального фронта, уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод. Модернизация поможет сохранить ресурс двигателей и механизмов военных кораблей. Они будут использовать их только при выходе в море, а во время стоянки в порту полностью обеспечиваться с берега.

Большинство боевых кораблей Балтийского флота базируются не в Кронштадте, а именно в Балтийской ВМБ. Сейчас в составе БФ только одна боевая единица первого ранга — флагманский эсминец «Настойчивый» проекта 956. Но здесь базируются корветы, ракетные и большие десантные корабли, включая новейшие. Используется база и для испытаний боевых единиц, построенных в Санкт-Петербурге и Калининградской области. На протяжении десятков лет они использовали причальные комплексы ещё немецкой постройки.

Калининградская область — анклав, который имеет как свои стратегические проблемы, так и преимущества. От него до Варшавы всего 400 с небольшим км по суше. Но и защищать его сложнее. Как объяснил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе, базирующиеся там корабли представляют собой ответ на возможные удары сил НАТО с северо-западного направления.

— Любая ВМБ выполняет прежде всего две функции: охрана рубежей, которые входят в зону наших стратегических интересов, и возможное нанесение ответных ударов в случае агрессии, — напомнил эксперт. — Балтийская [база] будет также обеспечивать заходы наших крупнотоннажных военных кораблей. Это стратегический ответ на приближение НАТО к границам России. Укрепляя военно-морскую базу в Калининграде, мы тем самым показываем, что готовы парировать вызовы угрозам нашей безопасности.

Аванпост на Балтике

Расположенный в Калининградской области Балтийск (бывший Пиллау) считается самым западным городом России. Долгое время он оставался закрытым для посещения, но в последнее время здесь активно развивается туризм. Особенно популярный месяц — июль. Парад кораблей Балтийского флота в честь Дня ВМФ привлекает множество людей.

Официальный отсчёт существования базы в Балтийске ведётся с 1 марта 1956 г. В этот день она была сформирована приказом Министра обороны СССР. С каждым годом усиленно наращивался её военный потенциал, в результате чего она превратилась в крупнейший пункт базирования российского флота в регионе.

— Германия долгое время использовала базу в Пиллау как пункт базирования собственных морских сил, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — По итогам Второй мировой войны она отошла СССР. Но проблема советского флота заключалась в хронически низком финансировании систем её жизнеобеспечения, что затрудняло службу кораблей.

Сейчас министерство обороны идет по другому пути: сначала обеспечивается система базирования, ремонтируются пирсы, электричество, проводится сжатый воздух, организуется жизнедеятельность, а потом уже приведут новые корабли. В связи с усилением сил НАТО в Европе, Россия тоже укрепляет свои средства в регионе, заключил эксперт.

До начала реконструкции были проведены работы по инженерному обследованию причалов, используемых на протяжении 60 лет без капитального ремонта. Было обнаружено их аварийное состояние и неготовность к постановке боевых кораблей и судов, особенно современных. С 2012 года начались работы по масштабной модернизации, которые велись Спецстроем России и Главным военно-строительным управлением №4.

Уже построены и начнут действовать после окончания работ очистные сооружения с возможностью трехступенчатой очистки сточных вод, смонтирована и новая ливневая канализация.

Дом для флота

Каждый из построенных причалов — это сложное инженерное сооружение. Они обеспечивают потребности кораблей в электроэнергии, пресной воде, канализации и линиях связи. Реконструкция позволит разместить там при необходимости и снабдить всем необходимым дополнительные крупные корабли первого и второго ранга.

О завершении первого этапа работ оборонное ведомство отчиталось в ноябре 2015 года. Тогда помимо строительства причалов, на площади более 20 тыс. кв. м. выполнили дноуглубление. Это позволило расширить возможности по базированию и маневрированию больших кораблей.

При реконструкции в Балтийске создали условия для постоянного базирования там новейших корветов проекта 20380 «Стерегущий». Первые четыре корабля такого типа поступили именно на эту военно-морскую базу.

Помимо модернизации в Калининградской области крупномасштабные инфраструктурные проекты для ВМФ ведутся и в других регионах. Новая база для Каспийской флотилии возводится в дагестанском Каспийске. С нуля строится Новороссийская ВМБ и обновляется Севастопольская. Реконструируют и основные пункты базирования на Северном Ледовитом и Тихом океанах.

Антон Лавров, Анна Черепанова