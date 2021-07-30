Войти
Военно-промышленный курьер

Россия намерена перекрыть Финский залив для НАТО

472
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Боевые корабли и береговые ракетные комплексы Балтийского флота России перекроют доступ в Финский залив.

Министерство обороны РФ приняло решение закрыть Финский залив путём развёртывания группировки кораблей и береговых ракетных комплексов. Официально объявлено, что такое решение было принято в связи с проведением специальных военных учений, в рамках которых планируется обезопасить этот район от условного противника. 

В действительности, по мнению экспертов, таким образом, Россия намерена перекрыть доступ кораблям и самолетам Североатлантического альянса в указанный регион.

В рамках проведения маневров планируется отработать противодействие кораблям условного противника, а также осуществить минные постановки с целью максимальной защиты подхода к Финскому заливу.

Стоит отметить, пишет Free News, что проведение учений в районе «Маркизовой лужи» обусловлено тем, что за последних 5 лет военные корабли НАТО регулярно приближались к акватории Финского залива на дистанцию пуска крылатых ракет. Учитывая сосредоточение сил Альянса в Прибалтике и Польше, такое опасение обосновано.

Кроме того, данные маневры являются подготовкой к очередным учениям «Запад-2021», которые пройдут совместно с ВС Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
03.06.2020
Sieci (Польша): Польша в опасности
15.09.2017
Стратегическое запугивание (IR, Латвия)
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
19.06.2013
Страшный сон литовцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:38
  • 1008
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре