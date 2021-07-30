Россия намерена перекрыть Финский залив для НАТО

Боевые корабли и береговые ракетные комплексы Балтийского флота России перекроют доступ в Финский залив.

Министерство обороны РФ приняло решение закрыть Финский залив путём развёртывания группировки кораблей и береговых ракетных комплексов. Официально объявлено, что такое решение было принято в связи с проведением специальных военных учений, в рамках которых планируется обезопасить этот район от условного противника.

В действительности, по мнению экспертов, таким образом, Россия намерена перекрыть доступ кораблям и самолетам Североатлантического альянса в указанный регион.

В рамках проведения маневров планируется отработать противодействие кораблям условного противника, а также осуществить минные постановки с целью максимальной защиты подхода к Финскому заливу.

Стоит отметить, пишет Free News, что проведение учений в районе «Маркизовой лужи» обусловлено тем, что за последних 5 лет военные корабли НАТО регулярно приближались к акватории Финского залива на дистанцию пуска крылатых ракет. Учитывая сосредоточение сил Альянса в Прибалтике и Польше, такое опасение обосновано.

Кроме того, данные маневры являются подготовкой к очередным учениям «Запад-2021», которые пройдут совместно с ВС Белоруссии.