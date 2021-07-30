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США заявили о намерении разместить на Аляске противоракеты нового поколения

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Источник изображения: Фото: MARK MEYER / Reuters

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк заявил о намерении американских военных разместить на Аляске противоракеты нового поколения. Его слова передает РИА Новости.

Разместить ракетные перехватчики в этом штате планируется в 2028 году. Как отметил американский генерал, на данный момент этот процесс движется «полностью в соответствии с графиком».

По словам Ван Херка, Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности. «Это должно сыграть решающее значение для наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — добавил он.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в прошлом году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен холодной войны. Он отметил, что в Арктике наблюдается тенденция потепления климата, которая способствует росту активности.


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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