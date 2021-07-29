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Россия при производстве Су-57 начала внедрять технологию 30-летней давности

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Юрия Гагарина работает над проектом сборки, покраски и технического контроля истребителей, предполагающим использование технологий дополненной реальности, сообщил ТАСС ведущий программист предприятия Валерий Тимохин.

«На Су-57 применяется пиксельная покраска, и очень важно, чтобы окрашенные пиксели не залезали за свои границы. Наша технология позволит установить несколько проекторов в удобное для маляров положение. Через них на самолет спроецируются контуры покраски, а сами проекторы можно свободно перемещать под самолетом. Это дает возможность обклеивать самолет по разметке и наносить лакокрасочное покрытие», — сказал специалист.

В декабре 2020 года пользователь shota sabauri разместил на YouTube ролики, в которых было показано использование дополненной реальности для производства российского истребителя пятого поколения Су-57. В американском издании The Drive, обратившем внимание на эти видео, заявили, что впервые подобная технология 30-летней давности начала внедряться в Японии при сборке автомобилей. В публикации также сообщалось, что похожий метод применяется в производстве американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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