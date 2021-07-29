Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме

В рамках специального учения во Владимирской области военные инженеры переправили стартовую батарею подвижного грунтового комплекса "Ярс" через широкую и глубоководную в этом месте Оку. В тренировке был впервые задействован уникальный 360-тонный паром двойной ширины, сообщили в Минобороны России.

Масса пусковой установки "Ярса" с ракетой составляет порядка 100 тонн. Обычный паром - даже военный, - такую махину не выдержит, поэтому для переправы из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев был собран паром-гигант размером с парковку у гипермаркета. На нем даже пусковая установка РВСН выглядела не особо большой.

Другую технику стартовой батареи: машины боевого охранения, обеспечения боевого дежурства, командный пункт, - переправили через реку по уникальному наплавному мосту.

- Впервые в мировой практике был оборудован наплавной мост двойной ширины грузоподъемностью 120 тонн. Это позволило вдвое увеличить пропускную способность переправы и обеспечило возможность пропускать военную и специальную технику в попутных направлениях при волнении до трех баллов, - рассказали в Минобороны.

По замыслу учений автомобильный и железнодорожный мосты в районе боевого патрулирования ракетных комплексов "Ярс" были уничтожены. Дублирующих переправ, способных пропустить крупногабаритную технику, также не оказалось. Ракетчики изменили маршрут, а инженеры оперативно подготовили для них переправу.

В рамках учений оборудованы все виды переправ: десантные на плавающих транспортерах ПТС-2, паромные и мостовые. Движение на них регулировали подразделения военной полиции. Они также, используя катера и моторные лодки, отразили атаку диверсантов условного противника.

Маневры проходят под руководством начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, в них участвуют более восьми тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.

Антон Валагин