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Российская газета

Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме

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Источник изображения: Минобороны РФ

В рамках специального учения во Владимирской области военные инженеры переправили стартовую батарею подвижного грунтового комплекса "Ярс" через широкую и глубоководную в этом месте Оку. В тренировке был впервые задействован уникальный 360-тонный паром двойной ширины, сообщили в Минобороны России.

Масса пусковой установки "Ярса" с ракетой составляет порядка 100 тонн. Обычный паром - даже военный, - такую махину не выдержит, поэтому для переправы из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев был собран паром-гигант размером с парковку у гипермаркета. На нем даже пусковая установка РВСН выглядела не особо большой.

Другую технику стартовой батареи: машины боевого охранения, обеспечения боевого дежурства, командный пункт, - переправили через реку по уникальному наплавному мосту.

- Впервые в мировой практике был оборудован наплавной мост двойной ширины грузоподъемностью 120 тонн. Это позволило вдвое увеличить пропускную способность переправы и обеспечило возможность пропускать военную и специальную технику в попутных направлениях при волнении до трех баллов, - рассказали в Минобороны.

По замыслу учений автомобильный и железнодорожный мосты в районе боевого патрулирования ракетных комплексов "Ярс" были уничтожены. Дублирующих переправ, способных пропустить крупногабаритную технику, также не оказалось. Ракетчики изменили маршрут, а инженеры оперативно подготовили для них переправу.

В рамках учений оборудованы все виды переправ: десантные на плавающих транспортерах ПТС-2, паромные и мостовые. Движение на них регулировали подразделения военной полиции. Они также, используя катера и моторные лодки, отразили атаку диверсантов условного противника.

Маневры проходят под руководством начальника инженерных войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, в них участвуют более восьми тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.


Антон Валагин

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Страны
Россия
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РС-24 Ярс
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4 комментария
№1
29.07.2021 08:49
Цитата, q
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме

А это что тогда было, еще в далеком 2016-м году?

Цитата, q
https://rg.ru/2016/10/19/v-rvsn-proveli-operaciiu-po-perepravke-cherez-volgu-kompleksa-iars.html

Ракетные войска стратегического назначения провели уникальные маневры, связанные с форсированием водной преграды. Автономную пусковую установку подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" впервые переправили через глубоководные притоки Волги. Ширина реки в этом месте составляла от 30 до 250 метров.
.............
На широких участках рек для переправы "Ярсов" использовали специальные понтонные паромы, скорость которых достигала 20 километров в час. Кроме того, к  операции привлекли два буксирно-моторных катера БМК-460.
...............
В военном ведомстве корреспонденту "РГ рассказали, что инженерная конструкция, на которой перевозили ракетный комплекс, позволила собрать понтон двойной ширины и грузоподъемностью свыше 170 тонн. В прошлом году  в порядке эксперимента через Оку военные с помощью подобных специальных понтонных паромов переправили ракетную пусковую установку.
Или журнализД этого не знал, и такой заголовок придумал? А спросить "понтонеров" не судьба?
+6
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№2
29.07.2021 09:39
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
А спросить "понтонеров" не судьба?
Зачем? Но вот Вы стали проверять,а 99% поверят на слово.Сенсация!

Ну это как с ударом Ирана по базе США ,по хрен что там на базе было еще 7500 иракцев и база это иракская,а у США лишь только не большой сектор там
Об этом знает лишь 1-2 % населения США,а может и меньше.
А ведь в глазах всего Мира и американцев , раздербанили базу США.
+1
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№3
29.07.2021 09:53
Сенсацию , благодаря gerrfrost , удалось разоблачить , но использование понтонов под груз 100тонн  для переправ , уже можно отнести к военной логистике , когда ни мостов , ни времени на их восстановление нет , а действовать необходимо.
0
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№4
29.07.2021 11:24
Цитата, никодим сообщ. №3
груз 100тонн  для переправ , уже можно отнести к военной логистике , когда ни мостов , ни времени на их восстановление нет , а действовать необходимо.
Ну, как бы, несколько лет назад прошла инфа, что частям с ПГРК собирались передать понтонные части для форсирования рек при дежурстве.
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