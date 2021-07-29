Украина впервые направила турецкий Bayraktar на патрулирование Черного моря

Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом в среду, 28 июля, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные портала Flightradar 24.

Как следует из представленной информации, беспилотник проследовал вдоль Черноморского побережья Одесской области, пролетел над Одессой и направился в сторону Николаева. Другие подробности полета не приводятся.

15 июля Военно-морские силы (ВМС) Украины получили первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2. В месте базирования вооружений ВМС Украины были произведены его финальные испытания. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что комплекс будет применяться для наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

О поставке турецких БПЛА для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит для Украины современный корвет.

Варвара Кошечкина