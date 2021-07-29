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WarSpot

Объединённая тюркская армия?

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Источник изображения: warspot.ru

Турция и Азербайджан продолжают политическое сближение. Вчера, 28 июля, портал sputniknews.ru сообщил о том, что страны ведут переговоры о более тесном военном сотрудничестве.

Председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже, отвечая на вопрос о том, будет ли сформирована объединённая тюркская армия, сказал, что Турция и Азербайджан ведут переговоры о военном сотрудничестве. Такой ответ многие СМИ восприняли как желание создать единую тюркскую армию.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Источник изображения: az.sputniknews.ru

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведётся. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — рассказал Мустафа Шентоп.

По словам Шентопа, в будущем к сотрудничеству Турции и Азербайджана также может присоединиться Пакистан: «Между тремя странами существуют не только межгосударственные, но и межнациональные отношения».

15 июня президенты Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев заключили соглашение о создании военного альянса. Меморандум, символично подписанный в карабахском городе Шуша, предполагает взаимную военную помощь при угрозе территориальной целостности Турции или Азербайджана от третьей стороны, а также расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Пакистан
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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