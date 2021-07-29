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Время электроники

Европа будет ежегодно терять 11 млрд из-за своего закона об искусственном интеллекте

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Технологии искусственного интеллекта
Технологии искусственного интеллекта.
Источник изображения: industry-hunter.com

Страны Евросоюза будут терять примерно по 10,9 миллиарда евро ежегодно из-за собственного нового закона о регулировании искусственного интеллекта, пишет CNBC.

Всего к 2025 году европейская экономика лишится 31 миллиарда евро, предсказывают специалисты. В такую сумму обойдется соблюдение требований разрабатываемого закона, который уже называют самым строгим в мире, касающегося сферы искусственного интеллекта.

Предложенный в апреле Еврокомиссией законопроект предполагает ограничения на использование искусственного интеллекта с «высокими рисками» для общества. К ним относятся системы распознавания лиц или социального мониторинга наподобие той, что работает в Китае.

Наиболее опасные, по мнению авторов, технологии, предлагается запретить к использованию на территории ЕС. Менее вредные (например, голосовые роботы и чат-боты) планируется жестко регулировать, либо обязать разработчиков предупреждать пользователей. Наименее опасные технологии, такие как спам-фильтры, пока ограничивать не будут.

В каждом из 27 государств-членов ЕС будут созданы специальные комиссии для оценки рисков использования той или иной технологии. Эти же органы будут выдавать лицензии на их использование.

По мнению аналитиков, закон в случае принятия затормозит развитие технологий, а также вынудит многочисленные компании увеличить расходы на создание альтернативных сервисов во избежание нарушений. Это в свою очередь скажется не только на прибыльности компаний и зарплатах их сотрудников, но и на государственных бюджетах. От использования многих приложений придется вовсе отказаться.

Чем полезны и чем опасны системы распознавания лиц: как страны превращаются в антиутопии. Видеообзор

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