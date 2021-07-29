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«Спектр-РГ» увидел ранние стадии разрыва звезды сверхмассивной черной дырой

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«Спектр-РГ» увидел ранние стадии разрыва звезды сверхмассивной черной дырой
«Спектр-РГ» увидел ранние стадии разрыва звезды сверхмассивной черной дырой.
Источник изображения: ESA

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» помогла астрономам увидеть ранние стадии события приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в далекой галактике. Свет от источника шел до Земли 2,5 миллиарда лет дальнейшие наблюдения за ним помогут определить массу сверхмассивной черной дыры и темп аккреции вещества на нее, сообщается на сайте Института космических исследований РАН.

События приливного разрушения звезд представляют для астрофизиков огромный интерес, так как позволяют понять механизмы аккреции вещества на черные дыры и распространенность компактных объектов такого типа в галактиках. Они возникают, когда звезда пролетает достаточно близко от черной дыры, чтобы приливные силы смогли разрушить ее, при этом некоторая часть вещества звезды будет выброшена прочь, а часть сформирует вокруг черной дыры аккреционный диск. При этом ученые пытаются пронаблюдать наиболее ранние этапы подобных событий, так как в этом случае будет возникать более полная картина происходящего.

6–7 июня 2021 года телескоп eROSITA, установленный на космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», обнаружил новый источник мягкого рентгеновского излучения SRGe J131014.2+444315, который ранее не наблюдался. Его спектр можно описать моделью черного тела с температурой 50 электронвольт и потоком излучения 3,8×10-13 эрг на секунду на квадратный сантиметр. Благодаря последующим наблюдениям при помощи оптического телескопа обсерватории Кека удалось определить, что ученые зафиксировали событие приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой, произошедшее в галактики со значением красного смещения z=0,199. Это означает, что свет от источника до Земли шел 2,5 миллиарда лет.

Кроме этого, данные наблюдений наземной системы ATLAS показали, что активность источника в оптическом диапазоне началась спустя 1-2 недели после регистрации рентгеновского излучения, это означает, что ученые видят ранние стадии разрушения звезды. По данным eROSITA и космического ультрафиолетового телескопа Swift выяснилось, что вокруг черной дыры образовался аккреционный диск, со светимостью близкой к Эддингтоновской светимости (при которой сила гравитационного притяжения уравновешивается давлением излучения). Ожидается, что дальнейшие мультиволновые наблюдения за SRGe J131014.2+444315 позволят измерить массу сверхмассивной черной дыры и темп аккреции.

«Спектр-РГ» ведет научные наблюдения с октября 2019 года и занимается созданием детальных карт небесной сферы в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения с рекордной чувствительностью. Она оснащена двумя телескопами: российским широкоугольным ART-ХС и немецким eROSITA, которые установлены на российской платформе «Навигатор». По плану «Спектр-РГ» должен проработать около 6,5 лет в космосе.

Александр Войтюк

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