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Ударный беспилотник Reaper подхватит малый реактивный беспилотник в полете

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Ударный беспилотник Reaper подхватит малый реактивный беспилотник в полете
Ударный беспилотник Reaper подхватит малый реактивный беспилотник в полете.
Источник изображения: General Atomics

Американская компания General Atomics показала, как ударный беспилотник MQ-9A Reaper будет подхватывать малый реактивный Sparrowhawk в полете. В этом ему поможет трос с оранжевой сферой на конце, за которую Sparrowhawk будет цепляться закрылками.

Американские военные уже несколько лет учат большие беспилотники запускать малые. Например, летом прошлого года ударный MQ-1C Gray Eagle запустил разведывательный Altius-600, а этой весной то же самое сделал беспилотный ведомый Valkyrie. Эта технология должна продлить жизнь более дорогим аппаратам и увеличить зону разведки с воздуха.

Что происходит с малыми беспилотниками после запуска — другой вопрос. Разведывательные Altius-600 во время испытаний с MQ-1C в большинстве случаев садились «на брюхо», или их подбирал квадрокоптер с помощью троса аэрофинишера. Компания Dynetics предлагает отлавливать малые беспилотники с помощью штанги, похожую на ту, что используется в системе дозаправки. Правда, в ее случае ловить аппараты будет самолет.

General Atomics в прошлом году провела летные испытания MQ-9A Reaper с подвешенным на него Sparrowhawk. Так стало известно о существовании малого беспилотника с реактивным двигателем, V-образным хвостовым оперением и поворотным крылом. Во время испытаний Sparrowhawk не запускался и о способе его возвращения на Reaper ничего не сообщалось.

В июле General Atomics показала, как ударный беспилотник будет подхватывать Sparrowhawk в полете. Reaper для этого использует относительно тонкий трос с оранжевой сферой на конце, за которую малый беспилотник сможет цепляться двумя закрылками. Закрепившись, Sparrowhawk поворачивает крыло на 90 градусов так, чтобы оно было параллельно его фюзеляжу. После этого Reaper возвращает его обратно на подвеску под крылом.

Компания также раскрыла некоторые характеристики Sparrowhawk. При массе менее 227 килограмм его длина будет 3,3 метра, а размах крыла — 4,3 метра. Sparrowhawk сможет пролетать до 926 километров с крейсерской скоростью 80 узлов и находиться в воздухе по меньшей мере 10 часов. Он будет оснащен гибридной силовой установкой.

Американские военные рассчитывают, что в будущем крупные беспилотники смогут запускать не один, а множество небольших тактических беспилотников, о чем мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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