Двуногий робот Cassie прошел пять километров на одном заряде

Двуногий робот Cassie сумел пройти пять километров на одном заряде аккумуляторе, рассказали американские инженеры из Университета штата Орегон и компании Agility Robotics. При ходьбе по стадиону он затратил чуть менее 44 минут и ни разу не упал, а при движении по кампусу университета он преодолел эту дистанцию за 53 минуты, в процессе дважды упал, из-за чего инженерам пришлось возвращать его в штатный режим.

В последние годы разработчики ходячих роботов, например, Atlas, не раз показывали впечатляющие навыки, которые под силу не всем людям, не говоря о роботах. На фоне этого базовые навыки этих роботов могут восприниматься как давно решенная задача, но еще шесть лет назад на соревнованиях двуногих роботов, проводимых DARPA, многие из них падали при медленной ходьбе или даже стоя на ногах:

Поскольку многие разработчики, в том числе и сама Agility Robotics, предлагают в качестве одного из сценариев использования двуногих роботов доставку, необходимо максимально отточить их навык ходьбы и оснастить достаточно емким источником энергии. Инженеры из Лаборатории динамической робототехники Университета штата Орегон и компании Agility Robotics продемонстрировали возможности двуногого робота Cassie с помощью популярной дистанции для бега и спортивной ходьбы — пяти тысяч метров.

Сначала инженеры провели тест в идеальных условиях: робот под управлением оператора шел по восьмеркообразной траектории, находясь на спортивном стадионе с ровным рельефом. Всего робот прошел 20 таких восьмерок, суммарная длина которых составляет как раз пять километров. Робот прошел пять километров за 43 минуты и 59 секунд со средней скоростью 1,89 метра в секунду (6,8 километра в час), хотя на одном из кругов скорость достигла 2,15 метра в секунду (7,74 километра в час).

Во втором тесте инженеры с роботом отправились гулять по окрестностям университета, чтобы проверить способность ходьбы по реальным улицам с их неровностями. В этот раз робот затратил 53 минуты и три секунды, но не из-за меньшей скорости, а из-за двух падений. В первый раз робот вышел из строя из-за перегрева вычислительного модуля, а во второй раз он упал из-за слишком высокой скорости в повороте. На устранение проблем у инженеров ушло 6,5 минуты, поэтому без учета остановок время преодоления пяти километров на улице заняло около 46 с половиной минут.

Два года назад Agility Robotics сделала на базе Cassie полноценного человекоподобного робота, оснастив ноги корпусом и руками. А в 2020 году она начала его продажи.

Григорий Копиев