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Современные технологии позволяют превратить любой ЧПУ-станок в гибридный 3D-принтер

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Meltio Engine

Гибридные производственные системы позволяют одновременно как наращивать форму с помощью лазерного напыления, так и убирать лишнее традиционным процессом фрезерования. В итоге можно за один процесс сначала создать грубую болванку, свойственную аддитивному производству, а затем довести ее до совершенства посредством обработки деталей на станке ЧПУ.

Превратить ЧПУ-станок в такую систему предлагает, например, компания Meltio. Испанские специалисты разработали печатающую головку, которую можно установить практически на любой существующий фрезерный станок с ЧПУ, портальную систему или манипулятор промышленного робота. Это металлическая печатающая насадка с собственной системой подачи, которая развертывается, когда нужно напылить металл, и складывается при использовании обработки режующим инструментом.

Meltio Engine

Установка называется Meltio Engine и позволяет печатать различными видами металлов, включая нержавеющую сталь, сплавы Инконель, титан. Может применяться до шести лазеров для нанесения материала проволочной или порошковой подачей – или даже и то, и другое одновременно без необходимости менять головку. В настоящее время разрабатываются методы для печати медью, алюминием, молибденом, вольфрамом, золотом и другими металлами. Манипулятор ЧПУ обеспечивает точность позиционирования по пяти осям, а Meltio предоставляет управляющий компьютер с сенсорным экраном для настроек и контроля производственного процесса. Там, где системы «все в одном» производят печать в закрытых камерах, что ограничивает размер деталей, головка Meltio может работать со всем, до чего дотянется манипулятор робота. Производитель заявляет, что модернизация существующего оборудования может быть стать выгодным шагом при оптимизации производства в автомобильной, аэрокосмической и других отраслях промышленности.

Meltio Engine

Классическая 3D-печать на заказ используется в первую очередь для прототипирования и создания одноразовых пользовательских деталей. Meltio же предлагает создание полноценной производственной системы, готовой к производству в серьезных объемах. А когда станок не будет использоваться для создания объектов с нуля, его можно применить для модификации или даже ремонта существующих деталей из металла. Meltio называет свой продукт «первым доступным гибридным производственным решением, предназначенным практически для любой оснастки на рынке». Meltio Engine стоит от 90 000 евро – что весьма дорого для хобби-набора, однако за эту цену переоборудованный станок сможет делать то же, что и гибридные системы стоимостью в несколько миллионов долларов.

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Страны
Испания
Проекты
ИТ
Робот
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