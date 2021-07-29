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Украина получила крупнейший контракт на производство российских ракет Р-27

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Источник изображения: Кадр: ПОЛИТИКАUA / YouTube

Украинская компания «Артем» получила от зарубежного заказчика контракт на сумму более 200 миллионов долларов, предполагающий производство управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, сообщает Defense Blog.

Издание не называет конкретного заказчика, допуская, что речь идет об азиатской стране, предположительно, Индии или Индонезии. Согласно Defense Blog, заключенное соглашение стало крупнейшим для «Артема» за последние 10-15 лет. Украинская компания, как отмечает издание, уже получила предоплату и приступила к выполнению заказа.

Defense Blog напоминает, что Р-27 разработаны российским конструкторским бюро «Вымпел» и серийно производились Россией и Украиной. Согласно изданию, данные ракеты предназначены для самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.

В мае 2019 года «Известия» сообщили о модернизации российских Р-27.


Иван Потапов

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Страны
Индия
Индонезия
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
МиГ-31
Су-27
Су-30
Су-33
Су-34
Су-35
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