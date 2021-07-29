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WarSpot

«Убийца авианосцев» для ВМС Тайваня

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Источник изображения: warspot.ru

Тайвань продолжает усиливать свой флот. Сегодня, 28 июля, пресс-служба Минобороны Тайваня сообщила о том, что ВМС Китайской Республики получили первый серийный корвет типа Tuo Chiang.

Торжественная церемония прошла на верфи компании Lungteh Shipbuilding в Суао. Корабль получил название Ta Jiang, бортовой номер 619 и стал первым серийным корветом типа Tuo Chiang. Построенный в 2014 году корвет Tuo Chiang 618 остался в статусе прототипа и обладает более скромным вооружением в сравнении с серийными кораблями.

Церемония передачи в состав флота корвета Ta Jiang

Источник изображения: mna.gpwb.gov.tw

Всего для ВМС Китайской Республики планируется построить 11 серийных корветов проекта Tuo Chiang. Каждый из них будет обладать дозвуковыми противокорабельными ракетами Hsiung Feng II (HF-2), и сверхзвуковыми ракетами средней дальности Hsiung Feng III (HF-3). Кроме того, каждый корабль получит 76-мм артиллерийскую установку, систему вооружения ближнего боя Phalanx (CIWS) и другое вооружение.

Корветы типа Tuo Chiang являются сравнительно небольшими представителями этого класса кораблей. Водоизмещение каждого из них составляет 685 т, длина корпуса — порядка 60 м. Корпус в виде катамарана позволяет корвету развивать скорость 43 узла, а высокая экономичность обеспечивает дальность хода 1800 миль. Схожую конструкцию имеют патрульные корабли типа Anping.

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
Phalanx CIWS
Проекты
Авианосец
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