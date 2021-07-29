Путин обсудил ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе с постоянными членами СБ РФ

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором, в частности, обсуждалась ситуация в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развитие России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе", - сказал Песков.

По его словам, присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.