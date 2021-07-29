Понтонные подразделения впервые навели наплавной мост двойной ширины

В ходе специального учения инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечили переброску группировки на участке реки Ока во Владимирской области.

Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины, грузоподъемностью 120 тонн, что позволило увеличить пропускную способность переправы в два раза, обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до 3 баллов.

Также подразделения инженерных войск обеспечили переправу стартовой батареи ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения РВСН.

Кроме того, понтонные подразделения оборудовали все виды переправ: десантную с применением ПТС-2; паромные с применением ПММ-2М и мостовые переправы из понтонных парков ПП-2005. Подразделения военной полиции обеспечили безопасность мостовых переправ впервые действуя на современных катера, моторных лодках и отразил нападение деверсионных групп условного противника.

Маневры проводятся под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В них принимают участие более 8 тысяч военнослужащих и задействовано порядка 1500 единиц военной техники. Основной целью учения является проверка готовности инженерных войск с апробацией новых способов выполнения задач по предназначению, а также внедрение опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике.

В Минобороны напомнили, что учения проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) «Запад-2021» и пройдут на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях.