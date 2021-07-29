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РИА Новости

"Расстреливал мирные города": кто возглавил Вооруженные силы Украины

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Украинские военные во время учений
Украинские военные во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В украинской армии крупные кадровые перестановки: главком Руслан Хомчак подал в отставку. Его сменил бывший командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный. В офисе президента Владимира Зеленского объяснили это необходимостью наладить испорченные отношения между Министерством обороны и руководством ВСУ. Причина — серия коррупционных скандалов, в которых замешан высший генералитет.

Давний конфликт

О конфликте между министром обороны Андреем Тараном и главкомом ВСУ Русланом Хомчаком украинские СМИ пишут с начала года. По данным журналистов, два высокопоставленных офицера давно не общаются даже по служебным вопросам. Вражда достигла апогея осенью 2020-го, когда в ходе внутреннего расследования выяснилось, что командование ВСУ использовало военно-транспортные самолеты Ил-76 для коммерческих рейсов из Болгарии в Руанду. По версии следствия, "коммерсанты в погонах" неплохо заработали, сдавая технику ВВС в аренду частным лицам.

Нескольким генералам объявили выговоры. В армии это вызвало настоящий бунт: главком Руслан Хомчак, глава Генштаба Сергей Корнийчук, командующий ВВС Сергей Дроздов и бывший руководитель медицинских сил Игорь Хоменко подали на Андрея Тарана в суд. Открыто отказались исполнять его приказы. Пошли в контратаку и представители общественности, связанные с Минобороны, начав активную критику опального главнокомандующего.

Ему выдвинули целый ряд претензий: от срыва поставок техники по гособоронзаказу в 2021-м до плохой организации госпиталей в Донбассе и хамского отношения к подчиненным.

Впрочем, за годы службы на высоких должностях Хомчак так и не смог положительно себя зарекомендовать. Более того, под его руководством украинская армия потерпела одно из самых разгромных поражений. Именно он командовал войсками, попавшими в иловайский котел в конце августа 2014-го. Тогда ВСУ потеряли убитыми сотни военнослужащих и отказались от намерения взять под контроль российско-украинскую границу.

"Ротация или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное, — прокомментировал кадровые перестановки Владимир Зеленский. — Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать. От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач — от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного — как на профессиональном, так и на социальном уровне".

Ищет прокуратура

О новом главе ВСУ информации в открытом доступе немного. Генерал-майор Валерий Залужный руководил группировкой оперативного командования "Север", ответственной за Житомирскую, Киевскую, Полтавскую, Черкасскую, Черниговскую области, а также Киев. В ВСУ — с 1997-го. С 2009-го по 2012-й возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду. Однако под его командованием соединение деградировало настолько, что в 2014-м бригаду пришлось расформировать. После начала боевых действий в Донбассе полковника Залужного назначили заместителем командующего сектором "С" (север Донецкой области, запад Луганской и дебальцевское направление).

Дорожный знак в городе Иловайск Донецкой области

Источник изображения: © РИА Новости

Самые жестокие обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской областей пришлись как раз на период его руководства сектором. Напомним, в 2014-м и 2015-м украинские военные целенаправленно били дальнобойной артиллерией и авиацией по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Генеральная прокуратура ЛНР весной 2019-го возбудила против Залужного уголовные дела по статьям "Геноцид" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

При этом именно Валерий Залужный — один из главных виновников поражения ВСУ в районе Дебальцева в январе — феврале 2015-го. За этот населенный пункт воевали почти месяц. Украинские войска отступили, Дебальцево и окрестности перешли под контроль ДНР. ВСУ уходили с позором, побросав боевую технику, боеприпасы и личное оружие. В соцсетях шутят: "Зеленский поменял Графа Иловайского на Валеру Дебальцевского".

Жесткий подход

По мнению экспертов, Залужного назначили главкомом ВСУ из-за его более жесткого и непримиримого отношения к Донбассу. При всех недостатках Руслан Хомчак неоднократно и достаточно трезво высказывался о незавидном состоянии украинской армии и утверждал, что быстро урегулировать ситуацию на юго-востоке страны не получится. Учитывая, что администрацию президента Зеленского регулярно критикуют за излишнюю мягкость с непризнанными республиками, во главе армии решили поставить "ястреба". Он если и не вернет Киеву неподконтрольные территории, то по крайней мере изобразит максимальное усердие в этом деле.

"Зеленскому нужны победы, а их нет, — сказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. — Даже по "Северному потоку — 2" без него договорились, а тут еще генерал не желает штурмовать полуостров, да еще и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет, выдвинут нового "Наполеона", который развернет бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причем только на словах и бумаге".

Для Донбасса вопрос назначения главы ВСУ отнюдь не праздный — обстановка на линии соприкосновения по-прежнему очень напряженная. Так, в понедельник украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ЛНР. Подразделения Народной милиции открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и успешно подавили вражескую артиллерийскую позицию.

Школьники идут по дороге мимо строения, которое было разрушено в результате утреннего обстрела Горловки

Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет на применение любого оружия, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусмотрели дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Это уже не первое перемирие в Донбассе. Однако все они нарушались украинской стороной. Крайне сомнительно, что при новом главкоме ВСУ ситуация стабилизируется.

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