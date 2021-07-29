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РИА Новости

Гендиректор "Кронштадта" Богатиков: иностранные заказчики хотят закупить беспилотники "Орион-Э"

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Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021
Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ряд новых иностранных заказчиков по итогам авиасалона МАКС-2021 заинтересованы в скорейшей закупке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орион-Э", сообщил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.

По его словам, МАКС-2021 отличался "необычайно высоким интересом к комплексу "Орион-Э" со стороны зарубежных заказчиков".

"Впервые в течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время", - рассказал генеральный директор, слова которого приводит пресс-служба "Кронштадта".

Помимо "Ориона", добавил Богатиков, многие выразили намерение начать сотрудничество и по другим разработкам компании - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром".

В "Кронштадте" отметили, что компания совместно с "Рособоронэкспортом" провела на авиасалоне МАКС-2021 переговоры по поставкам комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" с делегациями из 13 стран из СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

На статической экспозиции МАКС-2021, который состоялся в подмосковном Жуковском 20-25 июля, "Кронштадт" демонстрировал разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э" в новой модификации – со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
РОЭ
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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