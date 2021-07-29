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Российская газета

Китайских ракетчиков вдохновили российским рэпом

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появился новый проморолик Народно-освободительной армии Китая - им молодых людей призывают служить в ракетных войсках НОАК.

Эффектные кадры пусковых установок на марше, бегущего спецназа, массовых пусков и ослепительных разрывов наложены на песню "Небо в алмазах лето летало" российских исполнителей MiyaGi & Эндшпиль feat Рем Дигга.

- Интересные, конечно, вкусы у сотрудников управления информации Центральной зоны боевого командования НОАК, - прокомментировал ролик Dambiev.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Небо РЛК
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