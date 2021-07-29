Роскосмос опубликовал сделанное со спутника "Метеор-М" фото лесных пожаров в Якутии

Дым покрывает регион от города Мирный до поселка Усть-Мая и от Якутска до Алдана

ТАСС, 28 июля. Густой дым виден над Якутией на сделанной из космоса спутником "Метеор-М" фотографии лесных пожаров. Изображение опубликовано в Twitter Роскосмоса.

Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала и дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья, сообщает областной главк МЧС. ️ За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли. Данное фото сделано с аппарата #МетеорМ pic.twitter.com/PeNNX65KGs - РОСКОСМОС (@roscosmos) July 28, 2021

"За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли. Данное фото сделано с аппарата "Метеор-М", - говорится в подписи к изображению.

На фото видно, что дым покрывает регион от города Мирный до поселка Усть-Мая и от Якутска до Алдана.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что в Горном районе действуют 18 природных пожаров. Всего в тушении задействовали 455 человек и 15 единиц техники. У села Бясь-Кюель по кромке пожара, в том числе со стороны Кобяйского района, работают 65 человек и 10 единиц техники. В Верхневилюйском районе действуют восемь природных пожаров, работают на тушении 255 человек и 31 единица техники. У села Кырыкый задействованы 46 человек и девять единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать леса.