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ТАСС

Роскосмос опубликовал сделанное со спутника "Метеор-М" фото лесных пожаров в Якутии

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Спутник "Метеор-М"
Спутник "Метеор-М".
Источник изображения: © АО "Российские космические системы"

Дым покрывает регион от города Мирный до поселка Усть-Мая и от Якутска до Алдана

ТАСС, 28 июля. Густой дым виден над Якутией на сделанной из космоса спутником "Метеор-М" фотографии лесных пожаров. Изображение опубликовано в Twitter Роскосмоса.


"За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли. Данное фото сделано с аппарата "Метеор-М", - говорится в подписи к изображению.

На фото видно, что дым покрывает регион от города Мирный до поселка Усть-Мая и от Якутска до Алдана.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС России сообщили, что в Горном районе действуют 18 природных пожаров. Всего в тушении задействовали 455 человек и 15 единиц техники. У села Бясь-Кюель по кромке пожара, в том числе со стороны Кобяйского района, работают 65 человек и 10 единиц техники. В Верхневилюйском районе действуют восемь природных пожаров, работают на тушении 255 человек и 31 единица техники. У села Кырыкый задействованы 46 человек и девять единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать леса.

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МЧС
Роскосмос
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