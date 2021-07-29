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ЦАМТО

BAE Systems модернизирует ББМ CV-90 ВС Финляндии

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CV90 от BAE Systems
CV90 от BAE Systems.
Источник изображения: mocr.army.cz

ЦАМТО, 28 июля. Компания BAE Systems объявила о подписании с Министерством обороны Финляндии контракта на модернизацию парка боевых бронированных машин CV-90 Сухопутных войск этой страны.

Соглашение, стоимость которого с опционами составляет 32 млн. долл., предусматривает продление срока эксплуатации и повышение боевой эффективности машин для применения в боевых операциях в будущем.

Как планируется, в первую очередь должны быть модернизированы несколько опытных образцов CV-9030FIN и ББМ испытательной серии. Модернизация остальных бронемашин будет выполнена в период с 2022 по 2026 гг. В рамках контракта BAE Systems Hagglunds, являющаяся разработчиком и производителем ББМ CV-90, будет тесно сотрудничать с финской промышленностью в целях повышения ремонтопригодности техники, безопасности ее эксплуатации, совершенствования технологий и программного обеспечения.

Программа модернизации должна обеспечить пригодность техники к эксплуатации до 2030-х гг. Это позволит в конечном итоге провести более обширную модернизацию машин на последней стадии их жизненного цикла.

ВС Финляндии являются одним из семи покупателей CV-90 и последним заказчиком данных ББМ. В число покупателей бронированных машин семейства CV-90 в настоящее время, помимо Финляндии, входят шесть европейских государств, включая Норвегию, Данию, Эстонию, Швейцарию, Швецию и Нидерланды. Всего на вооружении находится около 1300 машин данного типа в различных вариантах.

Четыре из семи стран, входящих в "Клуб пользователей CV-90", недавно подписали контракты на продление сроков эксплуатации ББМ и расширение их возможностей. Швеция, Швейцария и Нидерланды подписали соглашения о модернизации в середине срока эксплуатации CV-90, а ВС Норвегии недавно завершили обновление имеющегося парка и заказали 20 дополнительных бронемашин.

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Дания
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Норвегия
Финляндия
Швейцария
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